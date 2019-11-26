Общество
ДождьВ Великобритании начнут принимать карты «Мир»
Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках совместного пилотного проекта с компанией PayXpert. Презентация проекта пройдет 27 ноября в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме, сообщается в пресс-релизе «Росконгресса».
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Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Экономика
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Здоровье
Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов
Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Экономика
Власти согласились снизить ЕНВД и торговый сбор
Минэкономразвития снизило коэффициенты-дефляторы на 2020 год, используемые для расчета ЕНВД, ПСН, НДФЛ и торгового сбора.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Технологии
Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Политика
В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР
В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Авто
Skoda объявила о старте производства своего первого электрокара
Чешский автопроизводитель Skoda заявил, что производство первого электрокара компании Citigo iV уже началось.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Происшествия
Два человека погибли в провалившемся под лед грузовике в Якутии
В Якутии грузовик провалился под лед на переправе Хатассы–Павловск.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Происшествия
В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от жестокой расправы
В Белове сотрудники Росгвардии, вовремя приехавшие на сигналу «тревожной кнопки» спасли от расправы женщину, к которой вломился бывший сожитель.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Политика
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка
В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Космос
В России построят завод для производства спутников
В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.