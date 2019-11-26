Общество

ДождьДождьВ Великобритании начнут принимать карты «Мир»

Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках совместного пилотного проекта с компанией PayXpert. Презентация проекта пройдет 27 ноября в Лондоне на пятом российско-британском бизнес-форуме, сообщается в пресс-релизе «Росконгресса».
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«Мир» до Лондона доведет

Коммерсантъ14:10

Британия начинает тестирование карт «Мир»

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Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известия07:20

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ru09:42

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБК09:06

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русском09:45

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАСС07:14
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Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Экономика

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
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Здоровье

Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов

Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
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Минэкономразвития снизило коэффициенты-дефляторы на 2020 год, используемые для расчета ЕНВД, ПСН, НДФЛ и торгового сбора.
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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Технологии

Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10

Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
iXBT.com 05:04
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Экономика

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Политика

В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Аргументы и Факты 11:15
Авто

Skoda объявила о старте производства своего первого электрокара

Чешский автопроизводитель Skoda заявил, что производство первого электрокара компании Citigo iV уже началось.
CarsWeek.ru 05:02
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
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Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

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Два человека погибли в провалившемся под лед грузовике в Якутии

В Якутии грузовик провалился под лед на переправе Хатассы–Павловск.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия вчера в 03:50
Происшествия

В Кузбассе росгвардейцы спасли женщину от жестокой расправы

В Белове сотрудники Росгвардии, вовремя приехавшие на сигналу «тревожной кнопки» спасли от расправы женщину, к которой вломился бывший сожитель.
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Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 24 ноября в 19:02
Политика

Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
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Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

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Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
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Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Космос

В России построят завод для производства спутников

В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
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Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
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Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, могут перевести из изолятора "Кресты" в "Матросскую тишину", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:38
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
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