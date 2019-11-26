Общество

News.ruNews.ruВ Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

Карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта.
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В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБК09:06

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известия07:20

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАСС07:14

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

RT на русском09:45

В Великобритании начнут тестировать карты «Мир»

News.ru09:42

Британия начинает тестирование карт «Мир»

REGNUM09:59

Российские карты «Мир» начнут обслуживать в Западной Европе

Телеканал RTVI05:19
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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Газета.Ru 07:12
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Актер Виктор Семенов умер в Москве

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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Наука

Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
RT на русском вчера в 15:34
Политика

ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко

В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
Московский Комсомолец 10:58
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В МАК назвали причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

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ФАН 10:40
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
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Инсайдеры: студия DC хочет снять фильм про Марсианского Охотника

Кинокомпания Warner Bros. планирует снять фильм про Марсианского Охотника из комикс-вселенной DC.
REGNUM 10:17
Армия и оружие

Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности

НАТО остается фундаментом европейской безопасности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
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Астрономы открыли 19 галактик без темной материи

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Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

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«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
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Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
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В Воронежской области за неделю выросло число заболевших ОРВИ

По состоянию на 25 ноября, прививки от гриппа сделали более 980 тысяч жителей Воронежской области, в том числе 232 тысячи детей.
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Шоу-бизнес

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.
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