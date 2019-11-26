Общество
News.ruВ Великобритании начнут тестировать карты «Мир»
Карты российской платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта.
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Политика
«Нафтогаз» пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из РФ
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в подземные хранилища, если не будет заключен соответствующий контракт между странами, сообщает ТАСС.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Происшествия
В Сочи возбуждено дело о доведении девушки-следователя до самоубийства
В Сочи следователи возбудили по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции уголовное дело о доведении до самоубийства.
Футбол
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Закупленный для тяжелобольных детей «Диазепам» доехал до России
В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок незарегистрированного препарата от эпилепсии «Диазепам», предназначенного для купирования судорожного синдрома у тяжелобольных детей.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Политика
ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко
В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Кино
Инсайдеры: студия DC хочет снять фильм про Марсианского Охотника
Кинокомпания Warner Bros. планирует снять фильм про Марсианского Охотника из комикс-вселенной DC.
Армия и оружие
Маас заявил, что НАТО остается фундаментом европейской безопасности
НАТО остается фундаментом европейской безопасности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.
Космос
Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Футбол
«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот «Кунгас», предназначенный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственные испытания.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Здоровье
В Воронежской области за неделю выросло число заболевших ОРВИ
По состоянию на 25 ноября, прививки от гриппа сделали более 980 тысяч жителей Воронежской области, в том числе 232 тысячи детей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Здоровье
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.