Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Об этом сообщила пресс-служба Российско-британского бизнес-форума, на котором 27 ноября будет объявлено о проекте.

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

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