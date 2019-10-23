Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

В Великобритании в грузовике обнаружили 39 трупов

Интерфакс05:24

Британская полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика

ТАСС05:21

В Англии найден грузовик с 39 трупами

RT на русском04:59

В Англии обнаружен грузовик с 39 трупами

Национальная служба новостей05:14

У полиции Эссекса нет данных о найденных в грузовике погибших мигрантах

РИА Новости07:02

В Британии нашли грузовик с 39 мертвецами

Life.ru05:00

В Британии нашли грузовик из Болгарии с 39 трупами

РБК05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн

Грузовик привез в Англию 39 трупов «беженцев» (фото)

Вести.UZ06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Армия и оружие

В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Политика

В Сочи президенты РФ и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Совместная работа для возобновления авиасообщения продолжится, чтобы определить конкретные сроки, так как обе стороны в этом заинтересованы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кубань 24 05:19
Происшествия

В Ростовской области задержан участник перестрелки между фермерами

Что касается задержанного, то он скрыться не пытался. Представители ростовской полиции данные сведения не комментируют.
Капитал страны 05:24
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Спорт

Blizzard: опубликовано расписание BlizzCon 2019

LoginCasino.com 05:02
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
Коммерсантъ 05:31
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Гаджеты

Bluetooth-наушники Meizu HD60 работают сутки без подзарядки

iXBT.com 06:05
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Спорт

Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Здоровье

Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными

Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
HotGeo вчера в 15:05
Армия и оружие

Новый 57-мм боевой модуль разработали в России

На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.
Российская газета вчера в 03:30
Происшествия

Адвокат заявил об отмене дела против челябинского экс-губернатора

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского отменено следственным департаментом МВД РФ в связи с его необоснованностью и незаконностью, сообщил РИА Новости в среду адвокат Дубровского Рустам Курмаев.
РИА Новости 02:43
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Общество

В Совете Федерации объявили эвакуацию

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья 06:52
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Кино

В сети появился трейлер новых «Звездных войн»

В интернете появился трейлер девятого эпизода известной фантастической саги «Звездные войны».
Петербургский дневник вчера в 03:41
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Общество

Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту

Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Гаджеты

Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs

The GEEK 03:43
Главное