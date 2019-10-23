Происшествия
Газета.RuВ Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Полицейские британского графства Эссекс обнаружили в грузовике 39 тел, передает The Independent. Уточняется, что среди умерших был подросток. Грузовик с трупами был найден в промышленном парке в Эссексе.
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Я потрясен этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю обновления, и министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, поскольку мы точно выясним, что произошло. Мои мысли со всеми, кто потерял свои жизни и своих близких.
— Борис Джонсон, британский политикТуапсинские вести 06:36
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Вашингтон
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 13:05, Вашингтон
Общество
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Общество
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Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки
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Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
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Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
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Общество
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Общество
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Военная полиция России начала патрулирование вдоль турецко-сирийской границы, сообщает РИА "Новости".
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