Я потрясен этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю обновления, и министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, поскольку мы точно выясним, что произошло. Мои мысли со всеми, кто потерял свои жизни и своих близких.

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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

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