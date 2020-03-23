Коронавирус
Lenta.ruВ Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости. Британцам разрешат выходить на улицу только по нескольким поводам.
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Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Автоспорт
Formula 1 заменила реальные гонки виртуальными
Победителем первого виртуального этапа Formula 1 стал Гуаньюй Чжоу — тест-пилот команды Renault, также выступающий в гонках Formula 2. Вторую позицию занял резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн, а третью — Филипп Энг на Red Bull.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Общество
На Ставрополье нарушившую карантин инфекциониста лишили статуса
В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.
Общество
В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек
До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Общество
На два года закрыть границы может Евросоюз
Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Экономика
Украину от коронавируса спасет Запад
Отмечается, что $5,5 млрд вышеозначенной суммы Киеву полагается в рамках трехлетней программы, а $4,5 млрд – станут помощью МВФ для борьбы с COVID-19.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что эффективнее всего с вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусом, борются детское и 72-процентное хозяйственное мыло.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Энергетика
Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
Игры
Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным
Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Общество
Андрей Шмаров станет и. о. главного редактора газеты «Ведомости»
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров, сообщает 23 марта сайт издания «Ведомости».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Во Львовской области объявили режим ЧС из-за коронавируса
Во Львовской области Украины c 24 марта будет объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса нового типа.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.