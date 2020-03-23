Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости. Британцам разрешат выходить на улицу только по нескольким поводам.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Автоспорт Formula 1 заменила реальные гонки виртуальными Победителем первого виртуального этапа Formula 1 стал Гуаньюй Чжоу — тест-пилот команды Renault, также выступающий в гонках Formula 2. Вторую позицию занял резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн, а третью — Филипп Энг на Red Bull.

Общество На Ставрополье нарушившую карантин инфекциониста лишили статуса В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.

Общество На два года закрыть границы может Евросоюз Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.

Экономика Украину от коронавируса спасет Запад Отмечается, что $5,5 млрд вышеозначенной суммы Киеву полагается в рамках трехлетней программы, а $4,5 млрд – станут помощью МВФ для борьбы с COVID-19.

Энергетика Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.

Общество В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.