Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».

В Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

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