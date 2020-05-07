Коронавирус
Слово и ДелоВ Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики
Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с женихом
News.ru вчера в 08:30
Армия и оружие
В США назвали уязвимость танка Т-14 «Армата»
Американское издание The National Interest решило рассказать своим читателям, в каких случаях перспективный российский танк Т-14 «Армата» может стать легкой добычей для противника.
Вечерний курьер 06:41
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Авто
Brabus доработал китайский кроссовер WEY VV7 GT
Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
Новые автомобили вчера в 22:58
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев.
РИА Новости 07:57
Единоборства
Бой Тайсона и Емельяненко может пройти в Белоруссии
Ранее Емельяненко выразил желание сразиться с Тайсоном в выставочном поединке.
ODDS.ru вчера в 12:17
Путешествия
Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов
Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.
Русская Планета 10:25
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Происшествия
С начала мая в Нижегородскую область не пустили более 1300 автомобилей
Более 1300 грузовых и легковых автомобилей не пустили полицейские в Нижегородскую область с начала месяца, 7 мая сообщает пресс-служба МВД области.
ИА Красная Весна 09:28
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:50
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Происшествия
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Российский вице-адмирал Николай Бирилло, участвовавший в холодной войне, найден мертвым возле магазина в Москве.
Lenta.ru 10:58
Армия и оружие
Опубликованы фото кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Футбол
В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву
Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало информацию о визите спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
Создателя «Омбудсмена полиции» задержали за шантаж и вымогательство
Создателя интернет-сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского – мужчина требовал деньги за нераспространение фотографий личного характера, принадлежащих экс-правоохранителю.
Газета.Ru 06:10
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28