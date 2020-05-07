Коронавирус

Слово и ДелоСлово и ДелоВ Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».
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Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
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Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
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Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

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Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин

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Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

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