Коронавирус

Слово и ДелоСлово и ДелоВ Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

Слово и Дело10:59

Банк Англии предсказал крупнейший обвал экономики Британии за 300 лет

Новый День08:58

CNN (США): экономика Великобритании движется к своему худшему кризису за последние 300 лет (CNN)

ИноСМИ07:11

Экономике Великобритании прогнозируют крупнейшую за 300 лет рецессию

Вестник Кавказа07:53

Банк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет

Новостной фронт06:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:39, Ашберн
Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
58
Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
697
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
122
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
271
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
502
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
1,1K
Экономика

Региональные власти могут доплатить застройщикам

Региональные власти могут доплатить застройщикам «Дом.РФ», назначенный федеральным правительством оператором по выкупу государством нераспроданного жилья у застройщиков, предлагает финансово поучаствовать в этой программе власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 06:42
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российских границ

Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
1,5K
Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
800
Общество

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
1,6K
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
518
Наука

Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме

Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
152
Политика

Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости 16:38
3
Политика

Трамп назвал причину пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США.
РИА Новости 16:12
5
Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
34
Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
1,2K
Кино

39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой

39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
1
Политика

Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
1
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий

Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
17
Космос

В атмосфере горячего юпитера не нашли рэлеевского рассеяния

Астрономы выяснили, что в атмосфере горячего юпитера WASP-79b не наблюдается рэлеевского рассеяния света звезды.
N+1 04 мая в 12:42
Армия и оружие

Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
96
Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы

Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
4
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru 03:58
835
Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
1,8K
Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
85
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
601
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
159
Шоу-бизнес

Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников

Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Банк Англии
Банк
Особый публично-правовой институт Великобритании, выполняющий функции центрального банка. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное