Коронавирус
Слово и ДелоВ Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики
Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».
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Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Экономика
Региональные власти могут доплатить застройщикам
Региональные власти могут доплатить застройщикам «Дом.РФ», назначенный федеральным правительством оператором по выкупу государством нераспроданного жилья у застройщиков, предлагает финансово поучаствовать в этой программе власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 06:42
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Общество
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме
Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
Политика
Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
РИА Новости 16:38
Политика
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США.
РИА Новости 16:12
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro 09:23
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Космос
В атмосфере горячего юпитера не нашли рэлеевского рассеяния
Астрономы выяснили, что в атмосфере горячего юпитера WASP-79b не наблюдается рэлеевского рассеяния света звезды.
N+1 04 мая в 12:42
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете
Газета.Ru 03:58
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Шоу-бизнес
Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников
Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04