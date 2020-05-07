Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».

В Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

Экономика Назван самый обедневший человек мира Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. 58

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 697

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 122

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 502

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,4K

Экономика Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены. 1,1K

Экономика Региональные власти могут доплатить застройщикам Региональные власти могут доплатить застройщикам «Дом.РФ», назначенный федеральным правительством оператором по выкупу государством нераспроданного жилья у застройщиков, предлагает финансово поучаствовать в этой программе власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Общество Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице. 800

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 518

Наука Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности. 152

Политика Трамп назвал причину пандемии коронавируса Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. 5

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 34

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 1,2K

Политика Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента "Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК. 1

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы. 17

Космос В атмосфере горячего юпитера не нашли рэлеевского рассеяния Астрономы выяснили, что в атмосфере горячего юпитера WASP-79b не наблюдается рэлеевского рассеяния света звезды.

Общество Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается» Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России. 1,8K

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 85