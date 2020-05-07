Экономика

Слово и ДелоСлово и ДелоВ Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

Экономика Великобритании из-за эпидемии коронавируса уже серьезно теряет в показателях. Специалисты прогнозируют глубокую экономическую рецессию, которую Королевство не видело уже 300 лет, передает издание «news-front».
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Спрос на электроэнергию в Великобритании упал на 20%

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Экономика Великобритании может откатиться на 300 лет назад

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В Великобритании ожидают крупнейший за 300 лет спад экономики

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Экономике Великобритании предрекли рецессию 300-летней давности

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Банк Англии предупреждает о худших экономических показателях за 300 лет

Новостной фронт06:11
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В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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«Трактор» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Евенко

Правда УрФО 16:03
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Политика

Трамп: Путин согласился на поставку в Россию аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 7 мая 2020, 22:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких для поддержания пациентов с коронавирусом.
REGNUM 15:30
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Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:52
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 14:38
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости 03:03
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Происшествия

Задержан новый фигурант дела об убийстве вора в законе Япончика

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу нового фигуранта уголовного дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.
Lenta.ru 10:20
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Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Хоккей

Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

ГЛАС.RU 17:09
Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
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Общество

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 17:24
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare сыграло больше 60 миллионов человек

ИнфоСМИ вчера в 07:30
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Политика

Минюст США решил снять обвинения с экс-советника Трампа

Министерство юстиции США закроет дело экс-советника президента США Майкла Флинна, обвиненного в даче ложных показаний о контактах с российскими властями, передает CNN.
Росбалт 18:20
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
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Автоспорт

В Формуле-1 не исключают полной отмены сезона в 2020 году

Чемпионат 16:47
Экономика

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Спорт

Россия проиграла Европе в Кубке наций

Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс 15:07
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Футбол

Чемпионат Норвегии начнется 16 июня

Новый розыгрыш чемпионата Норвегии по футболу стартует 16 июня, сообщает Reuters.
Bookmaker-ratings.ru 13:57
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Технологии

Опубликован «дьявольский» патент Билла Гейтса о чипах

Патент называется «Cryptocurrency system using body activity data», что можно перевести как «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма».
Московский Комсомолец 05 мая в 09:09
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине

Экспресс газета 02:19
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Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
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Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
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Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
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AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов

Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
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