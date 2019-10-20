Политика
Lenta.ruВ Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Об этом в материале для The Sunday Times, выдержки из которого публикует ТАСС, написал редактор «Би-би-си» по ближневосточной тематике Джереми Боуэн (Jeremy Bowen).
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Шоу-бизнес
Дочь Тимати уже познакомилась с младшим братом
Территория новостей 13:11
Фигурное катание
Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.
Газета.Ru 04:10
Космос
Астрономы планируют снять на видео центр галактики
Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.
Naked Science 17 октября в 20:02
Политика
Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии
9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.
Московский Комсомолец 07:35
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 12:51
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 18 октября в 14:43
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
24-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно решилась на ответственный шаг.
Телепрограмма 08:30
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Теннис
Маррей выиграл первый турнир после операции
Спорт-Экспресс 12:40
Кино
Френсис Коппола назвал фильмы студии Marvel отвратительными
Американский кинорежиссер Френсис Коппола поддержал критику Скорсезе в адрес фильмов киновселенной Marvel.20 октября, на встрече с журналистами, Френсис Коппола заявил: "Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение".
DixiNews 12:29
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пообещала казанцам «офигенный» концерт на парковке
Напомним,что сегодня певица выступит в Казани в рамках праздника в обновленном ТЦ Парк Хаус.
ProKazan.ru 06:30
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32