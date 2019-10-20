Политика
Lenta.ruВ Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Об этом в материале для The Sunday Times, выдержки из которого публикует ТАСС, написал редактор «Би-би-си» по ближневосточной тематике Джереми Боуэн (Jeremy Bowen).
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский журналист назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Rambler News Service09:34
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Происшествия
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве и нападении с ножом задержан 34-летний уроженец Азербайджана.
Lenta.ru 09:09
Шоу-бизнес
Оксана Федорова сняла мужа в воде
Телепрограмма 07:28
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Политика
Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто
Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
RT на русском 09:48
Политика
Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х
«Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.
Lenta.ru 08:45
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Общество
Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в отзыве правительства, копию которого депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своём телеграм-канале.
РИА Новости 09:10
Футбол
Футбольный «Тамбов» уволил главного тренера Григоряна
Вести.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Погибший при прорыве дамбы в Красноярском крае Дмитрий Толипов после школы поступил в речное училище в Красноярске, рассказала "Московскому комсомольцу" его одноклассница Алена.
РИА Новости 06:42
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:38
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Газета.Ru 10:47
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Наука
Чем нас лечат: псориаз. Зима близко
Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания 10:55
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
В Энгельсе застрелили жителя Саратова
В ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе был застрелен житель Саратова.
АиФ Саратов 07:20
Происшествия
В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу
Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 18 октября в 14:16