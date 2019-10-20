Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Об этом в материале для The Sunday Times, выдержки из которого публикует ТАСС, написал редактор «Би-би-си» по ближневосточной тематике Джереми Боуэн (Jeremy Bowen).
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