Политика

Газета.RuГазета.RuВ Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail. Авторы отмечают, что Москва за последние годы обновила и модернизировала военный флот.
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СМИ Великобритании признали мощь российского флота

Газета.Ru06:17

В Британии оценили российский флот

Lenta.ru00:56

«Модернизация как главный приоритет»: западные СМИ оценили Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

ТК Звезда02:21

В Великобритании признали «растущую мощь» российского флота

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Иностранцы высмеяли главный военно-морской парад в Петербурге

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Ходорковский анекдотом об убитой кошке поздравил с Днём ВМФ. Подписчики ответили - "мерзко..."

Царьград02:54

В Британии оценили мощь российского флота

Известия00:08
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Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

РБК 06:06
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Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Армия и оружие

Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
1
Политика

В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
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Политика

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
1
Футбол

Акинфеев включил Максименко в тройку лучших игроков сезона РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев включил голкипера «Спартака» Александра Максименко в тройку лучших игроков сезона РПЛ.
Sports.ru 05:57
1
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

ТАСС 06:08
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек

РИА Новости 05:39
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
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Происшествия

В Екатеринбурге студент убил девушку и остался на свободе

В Екатеринбурге студент колледжа Лев Романов, который смертельно ранил 15-летнюю школьницу, останется на свободе.
URA.Ru 06:10
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Политика

Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда".
РИА Новости 06:19
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Политика

В Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
RT на русском 03:59
1,3K
Общество

Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости 06:11
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Происшествия

Родные членов экипажа пропавшего Ан-2 начали свою поисковую операцию

Улан-Удэ, 27 июля 2020, 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции.
REGNUM 00:08
7
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Кино

Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

РБК 05:34
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Общество

Названа самая высокая стоимость аренды двухкомнатных квартир в Москве

Первую строчку рейтинга занимают апартаменты в МФК Neva Towers ММДЦ "Москва-Сити" - двушка за 200 тысяч рублей площадью 60 кв. м. В квартире есть объединенная кухня-столовая-гостиная, спальня, ванная комната.
Российская газета 04:03
Армия и оружие

Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

Lenta.ru 05:57
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Авто

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака».
Tvoe-avto.com 24 июля в 11:51
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Политика

Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе

Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Футбол

Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией

Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

В Италии оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. человек

Препарат успешно испытали на 1 тыс. пациентов, в настоящее время тесты проводятся с участием 10 тыс. человек.
REGNUM 06:31
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Армия и оружие

Иранцы вывели в Ормузский пролив модель авианосца США

Иранские военные отбуксировали в Ормузский пролив модель американского авианосца с самолетами.
Ruposters.ru 04:24
Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

RT на русском 03:14
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Общество

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Газета.Ru 04:44
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Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
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