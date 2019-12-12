Политика
КоммерсантъВ Великобритании проходят досрочные парламентские выборы
Напомним, Борис Джонсон призвал к проведению досрочных всеобщих парламентских выборов для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Его инициативу одобрила Палата общин, в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.
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Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Происшествия
Число пострадавших на крейсере «Адмирал Кузнецов» достигло десяти
Количество пострадавших в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, выросло до десяти человек.
Биатлон
Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР
Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Армия и оружие
Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету
Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
Происшествия
Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при оборонзаказе бежал за границу
Фигурант уголовного дела о хищении 368 миллионов рублей при проектировании одной из подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" скрылся за границей, сообщает в четверг Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Шоу-бизнес
Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Финансы
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Россия потеряла первое полугодие 2020 г. с точки зрения экономического роста из-за слабости потребительского спроса.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Авто
Названо наилучшее время для прогрева зимой автомобиля
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Общество
Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова
У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Футбол
Слуцкий пошутил о своем уходе из «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram смешное видео и пошутил на тему своего ухода из голландского «Витесса».
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Политика
Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения
Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Экономика
Псковская область получит 70 млн рублей от правительства РФ
Псковская область получит 70 млн рублей от российского правительства.
Политика
Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.