Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

Напомним, Борис Джонсон призвал к проведению досрочных всеобщих парламентских выборов для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Его инициативу одобрила Палата общин, в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.
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В Британии стартовали выборы — последний масштабный опрос уже обозначил судьбу королевства

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РИА Новости02:23

В Британии начались выборы в парламент

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РБК02:00

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ТАСС02:08

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы

Российская газета03:50
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Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

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Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

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Псковская область получит 70 млн рублей от российского правительства.
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Российская газета вчера в 15:10
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