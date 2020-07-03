Общество
РИА НовостиВ Великобритании умер самый старый в мире кот
Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж. Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год.
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Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 18:50
Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
Новые автомобили 10:41
Фигурное катание
Фигуристка Бутырская предположила, что Загитовой заплатили за агитацию
Россиянка Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с оглашением Алиной Загитовой своего мнения по голосованию за поправки в Конституции РФ.
CT news вчера в 13:41
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
Российская газета 09:36
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today 01 июля в 02:33
Происшествия
В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила
В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
Evo-rus.com 10:30
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Live24 вчера в 05:58
Общество
В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием
Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48