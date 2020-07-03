Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Великобритании умер самый старый в мире кот

Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж. Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год.
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В Англии ушел из жизни самый старый в мире кот

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В Великобритании умер самый старый в мире кот

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В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире

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В Британии умер старейший в мире кот

Вести.Ru15:03

В Британии умер самый старый кот в мире

Московский Комсомолец14:51

Умер самый старый в мире кот

Lenta.ru15:03

В Англии умер самый старый кот в мире

ТАСС14:16
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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

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Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме

Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
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Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы

По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
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Фигуристка Бутырская предположила, что Загитовой заплатили за агитацию

Россиянка Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с оглашением Алиной Загитовой своего мнения по голосованию за поправки в Конституции РФ.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Planet Today 01 июля в 02:33
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Происшествия

В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила

В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
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Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
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«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
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Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
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Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
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Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
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По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино

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В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
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Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов

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Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
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Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

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Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
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