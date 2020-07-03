Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж. Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год.

В Великобритании умер самый старый в мире кот

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