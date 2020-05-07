По данным Nationwide, в апреле 2020 года цены на жильё в Великобритании выросли на 3,7% в годовом исчислении. Это больше, чем показатель в 3%, зафиксированный в марте. За второй месяц весны средняя стоимость жилой недвижимости увеличилась на 0,7%, до €255 530, пишет Property Wire.

В Великобритании ускорился рост цен на жильё, несмотря на карантин

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