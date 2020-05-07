Финансы
Prian.ruВ Великобритании ускорился рост цен на жильё, несмотря на карантин
По данным Nationwide, в апреле 2020 года цены на жильё в Великобритании выросли на 3,7% в годовом исчислении. Это больше, чем показатель в 3%, зафиксированный в марте. За второй месяц весны средняя стоимость жилой недвижимости увеличилась на 0,7%, до €255 530, пишет Property Wire.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
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Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
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Год назад только 18% неплательщиков объяснили просрочки потерей работы, в прошедшем месяце таких стало 30%.
РИА Новости вчера в 06:44
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США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3
Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
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РИА Новости 13:20
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В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
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ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
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Российская газета вчера в 09:09
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
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Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие
Россия начинает вывод своих военных специалистов из Италии
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Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
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В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
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