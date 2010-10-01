Экономика
Prian.ruВ Великобритании ускорился рост цен на жильё, несмотря на карантин
По данным Nationwide, в апреле 2020 года цены на жильё в Великобритании выросли на 3,7% в годовом исчислении. Это больше, чем показатель в 3%, зафиксированный в марте. За второй месяц весны средняя стоимость жилой недвижимости увеличилась на 0,7%, до €255 530, пишет Property Wire.
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Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
Происшествия
В Забайкалье работник колонии проносил осуждённому флешки с фильмами
В Забайкальском крае перед судом предстанет бывший сотрудник исправительной колонии № 2, которая находится в посёлке Шара-Горхон.
Байкал-Daily 03:36
Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
Происшествия
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости 18:47
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Футбол
«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо
Sport.ru 05:14
Армия и оружие
Шойгу отдал приказ провести салюты в честь Дня Победы
Министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
РБК 19:49
Здоровье
Переболевший коронавирусной инфекцией москвич рассказал, как лежал на ИВЛ
35-летний москвич Денис Пономарёв почти два месяца лечился в разных больницах от коронавирусной инфекции и двух разновидностей пневмонии.
RT на русском 12:38
Здоровье
Четверть заболевших коронавирусом вылечились в Хабаровском крае
Более 170 человек, у которых был обнаружен коронавирус, вылечились в Хабаровском крае.
Московский Комсомолец вчера в 18:00
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Общество
В Приморье ограничили сообщение с Находкой из-за коронавируса
Власти Приморского края с пятницы ввели ограничение на въезд и выезд из города Находки на юге региона, где фиксируется высокий рост заражения коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:55
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
Чемпионат вчера в 08:19
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Политика
В Киеве заявили о желании вернуть Донбасс до конца года
Власти Украины планируют вернуть ныне неподконтрольные Киеву территории Донбасса до конца этого года.
Rambler News Service 08:07
Политика
Избирком Польши объявил об отмене президентских выборов 10 мая
Государственный избирательный комитет Польши официально объявил о том, что президентские выборы, назначенные на 10 мая, не состоятся, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал, как забавно разговаривает 9-месячная дочь
Артист показал, как забавно разговаривает его любимая Клара. Эммануил Виторган души не чает в своих малышках.
Летидор 06:10
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости вчера в 05:33
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.
Российская газета 18:25
Путешествия
В Турции отели введут ограничения для туристов
ToDay News Ufa вчера в 14:27
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Происшествия
В Забайкалье ликвидировали два крупных природных пожара
"Лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать два крупных пожара в районе Ильинки и Шишкино в Читинском районе", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 02:01
Политика
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
Игры
Анонсирована Dirt 5
На презентации Inside Xbox анонсировали Dirt 5. Игра выйдет на Xbox Series X. Разработчики показали первый трейлер.
Cyber.sports.ru 11:14