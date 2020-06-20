Отмечается, что в одном из парков города случился серьезный инцидент, во время которого несколько человек получили ранения.

В Англии несколько человек получили ножевые ранения

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