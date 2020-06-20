Происшествия

Невские НовостиНевские НовостиВ Англии несколько человек получили ножевые ранения

Отмечается, что в одном из парков города случился серьезный инцидент, во время которого несколько человек получили ранения.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Появились первые жертвы резни в Великобритании

Lenta.ruвчера в 17:00

Нападение с ножом произошло в Британии после шествия в поддержку чернокожих

Взгляд.рувчера в 16:51

Резня в Англии: несколько человек получили ножевые ранения после акции BLM

ИА Красная Веснавчера в 16:42

В Англии несколько человек получили ножевые ранения

Невские Новостивчера в 16:34

Несколько человек пострадали от нападения в парке в Рединге

Московский Комсомолецвчера в 16:31

В Великобритании устроили резню после шествий в поддержку чернокожих

Заманавчера в 18:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
333
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
93
Политика

В Тбилиси проходит антироссийская акция

Взгляд.ру вчера в 12:51
20
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
6
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
52
Здоровье

В Госдуме пообещали работать над решением проблем медиков

День медицинского работника отмечается в России 21 июня. Ранее медиков поздравил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 02:24
Футбол

Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
6
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
2
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,5K
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
2
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
128
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Происшествия

Спасателям пришлось разрезать иномарку после ДТП в центре Читы

Московский Комсомолец Чита вчера в 21:54
5
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ вчера в 20:19
18
Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
55
Здоровье

В Амурской области выявлено 53 новых случая коронавируса

20 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 53 новых случая новой коронавирусной инфекции.
Амур.инфо вчера в 01:57
87
Экономика

Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
Музыка

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском вчера в 20:46
7
Шоу-бизнес

Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов

Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
50
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
25
Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
134
Армия и оружие

В Донбассе заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Московский Комсомолец 00:48
1
Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с актером Брэдом Питтом.
Аргументы и Факты вчера в 07:28
1
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
45
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
942
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

РБК вчера в 18:08
142
Здоровье

Врач рассказала, как определить рак по запаху

Москва 24 18 июня в 23:28
78
Хоккей

Юдин: если Якупов останется, то «Амур» получит форварда первого звена

Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин поделился мнением об обмене форварда Наиля Якупова в хабаровский клуб.
Чемпионат вчера в 13:21
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

BFM.ru 19 июня в 17:12
1,5K
ещё по теме
Рединг
Город в Великобритании
Город в Англии, выделен в унитарную единицу в центральной части церемониального графства Беркшир. Город стоит на реке Кеннет, притоке Темзы. Старинные церкви - Святой Марии и св. Лаврентия. Аббатство клюни, основанное Генрихом I в 1121 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное