Политика
Москва 24В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу 9 сентября. Документ получил королевскую санкцию Елизаветы II, передает телеканал Sky News.
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с чего всё началось
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.РБКвчера в 11:44
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Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport заметили на тестах
По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
32CARS.ru 01:32
Спорт
Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море
Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.
Твой Континент 02:12
Космос
NASA планирует в октябре запустить к МКС корабль Cygnus
Запуск космического грузовика Cygnus к МКС может произойти 21 октября, сообщает NASA.
Росбалт вчера в 23:59
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Авто
Volkswagen начнет строить электромобиль ID.3 в ноябре
В ноябре Volkswagen начнет производство электромобиля ID.3. Модель будут собирать на заводе в городе Цвиккау, Германия.
AvtoVolgograda.ru вчера в 08:25
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Происшествия
В Иркутской области ищут пропавшего в лесах подростка
ТАСС вчера в 22:48
Футбол
Андрей Карпович: «Третье место в группе будет большим успехом для Казахстана»
Казахстанский игрок и тренер Андрей Карпович рассказал, какие цели ставит перед собой сборная Казахстана в отборочном цикле Евро-2020 в преддверии матча против России.
Матч ТВ вчера в 14:55
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Армия и оружие
Сообщается об очередном ударе ВВС Израиля по объектам в Ираке
Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские беспилотники были использованы для нанесения очередного удара по территории Ирака.
Военное обозрение вчера в 23:44
Политика
Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы
Lenta.ru вчера в 16:41
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Футбол
Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
Газета.Ru 01:51
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит
Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.
Sport24.ru вчера в 11:10
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Назначен новый глава челябинского управления капстроительства
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Коммерсантъ 01:58
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).
Ведомости 08 сентября в 16:57
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31