с чего всё началось

В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit

Политика «Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Авто Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport заметили на тестах По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.

Спорт Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.

Космос NASA планирует в октябре запустить к МКС корабль Cygnus Запуск космического грузовика Cygnus к МКС может произойти 21 октября, сообщает NASA.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.

Авто Volkswagen начнет строить электромобиль ID.3 в ноябре В ноябре Volkswagen начнет производство электромобиля ID.3. Модель будут собирать на заводе в городе Цвиккау, Германия.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Футбол Андрей Карпович: «Третье место в группе будет большим успехом для Казахстана» Казахстанский игрок и тренер Андрей Карпович рассказал, какие цели ставит перед собой сборная Казахстана в отборочном цикле Евро-2020 в преддверии матча против России.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Армия и оружие Сообщается об очередном ударе ВВС Израиля по объектам в Ираке Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские беспилотники были использованы для нанесения очередного удара по территории Ирака.

Политика Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Футбол Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.

Происшествия Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Назначен новый глава челябинского управления капстроительства В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.

Политика Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму Ранее отмечалось, что побеждают кандидаты от КПРФ Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).