Происшествия

ТАССТАССВ Великобритании задержали судно с крымчанами на борту

Питьевая вода на борту уже заканчивается. Судно перегонялось из Норвегии в Сенегал. Вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что нигерийский паром Jireh с девятью людьми на борту был задержан в Портленде после того, как он был отбуксирован в порт с отключенным электропитанием.
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