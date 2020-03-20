Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

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