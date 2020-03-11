Общество
РИА НовостиВ Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
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Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
Политика
Госдума проголосовала за обнуление президентского срока
10 марта 15:44 Не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму;ограничение президентских сроков убирать из Конституции не нужно;допустил обнуление собственных сроков при условии, что это одобрит Конституционный суд.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Здоровье
В Липецкой области все школы закрыли на карантин из-за коронавируса
В Липецкой области школы закрываются на двухнедельный карантин из-за угрозы заражения коронавирусом, заявил пресс-секретарь губернатора области Михаил Шаркшаков.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Общество
Кумысную поляну назвали «заповедником рыжей полевки в центре Саратова»
Особо охраняемую природную территорию «Кумысная поляна» назвали «заповедником рыжей полевки в центре Саратова».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Армия и оружие
Командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии.
Общество
В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии
Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
Россия и Беларусь сблизились в вопросах поставки нефти
Россия и Беларусь сблизились по вопросам поставки нефтепродуктов после распада ОПЕК+.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Общество
Иммунолог Бессмертный заявил о вреде для здоровья частого мытья рук
Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой, – отметил в эфире радио Sputnik врач Алексей Бессмертный.
Политика
Путин оценил отношения России и США «на троечку»
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что отношения Москвы и Вашингтона можно оценить «где-то на троечку».
Энергетика
Добыча сланцевой нефти в США сократится в условиях падения цен
Бирол добавил, что цена в $25 за баррель нефти будет давить на нефтяную отрасль США и приведет к снижению добычи сланцевой нефти.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Происшествия
«Десятка» сбила 17-летнего пешехода на переходе на улице Антонова
По предварительным данным, в 7.30 напротив дома № 3 по улице Антонова 24-летний водитель "ВАЗ-2110" совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу через "зебру".
Футбол
«Ливерпуль» вылетит, Холланд забьет, а на трибунах станет тише
Некоторые из встреч пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но это вряд ли помешает вылету «Реала» и «Ливерпуля» из плей-офф, и выходу в четвертьфинал «Манчестер Сити» и «Атлетико» .
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Общество
Россию ждет резкое похолодание и снег
Специалисты Росгидрометцентра предупредили о резком похолодании со снегом.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.