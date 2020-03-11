Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.

Политика Госдума проголосовала за обнуление президентского срока 10 марта 15:44 Не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму;ограничение президентских сроков убирать из Конституции не нужно;допустил обнуление собственных сроков при условии, что это одобрит Конституционный суд.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Экономика Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».