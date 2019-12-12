Политика

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Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании. Он удалился для принятия решения, постановление будет принято позже, сообщает в четверг, 12 декабря, «РИА Новости». Прения сторон в ходе процесса длились четыре дня.
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с чего всё началось

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Британии завершились слушания по долгу Украины перед РФ

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В Великобритании завершились слушания по спору России и Украины о 3 млрд долларов

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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

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