Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
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