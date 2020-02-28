Экономика
Газета.RuВ Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.РБК28 февраля в 03:59
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Эксперт прокомментировал продажу Россией золота в Британию на рекордные $5 млрд
RT на русском28 февраля в 13:30
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