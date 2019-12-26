Политика

РБКРБКВ Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
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В Вене начались переговоры России и Украины по газу

РБК07:48

Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене

Известия07:04

В Вене стартовали переговоры по газу между Россией и Украиной

Газета.Ru06:44

Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене

ТАСС06:26

В Вене проходят переговоры России и Украины по газу

РИА Новости06:59

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

RT на русском06:28

Россия и Украина в ближайшее время должны окончательно согласовать транзитный договор

Эхо Москвывчера в 21:04
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Хоккей

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Политика

Путин и премьер-министр Италии провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора затронули темы кризиса в Ливии и обстановку в Сирии.
RT на русском 11:10
Религия

РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
RT на русском 09:01
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва главы района Воронежской области

REGNUM 08:21
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Общество

Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Газета.Ru 10:06
Игры

Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным

Игромания.ру 06:52
Политика

МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного еженедельного брифинга ведомства заявила, что российская сторона зеркально ответит на американские санкции против дальнейшего строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:39
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета 00:16
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ 10:11
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Вечерняя Москва вчера в 18:17
Экономика

Американские фондовые индексы растут в начале торгов

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки.
Финмаркет 10:14
Общество

Поцеловавшая поезд в Севастополь крымчанка объяснила свой поступок

Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
РИА Новости 11:26
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

В Японии казнили гражданина Китая за убийство семьи в 2003 году

Известия вчера в 23:31
Авто

Skoda передала полиции 3870 патрульных автомобилей на базе Octavia

Car.ru 09:15
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.
РБК 10:56
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Армия и оружие

ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта

Rusvesna.su 03:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 11:25
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Evo-rus.com 03:59
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Космос

Впервые за 10 лет все запуски «Роскосмоса» оказались успешными

«Роскосмос» в 2019 году не провалил ни одного запуска. Последний год без аварий до этого был 2009-й, сообщает «Медуза».
Полит.ру 06:51
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Единоборства

Федор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.
Lenta.ru 10:36
Общество

«Газпрому» построят яхт-клуб за 27 миллиардов рублей

По информации издания, стоимость работ составит порядка 27 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:01
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