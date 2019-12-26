Политика
РБКВ Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
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Гаджеты
В продажу поступили умные часы Xiaomi Youpin за $17
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Общество
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Армия и оружие
Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Транспорт
Электрички между Крымом и Краснодаром начнут ходить летом
К июню следующего года в Крым могут запустить электропоезда из Анапы и Краснодара. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Сергей КАРПОВ.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Общество
Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу
Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Наука
Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям
Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Общество
Верховный суд объяснил отмену отказа привлечь к выплате детей должника
Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании "Альянс", которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн руб. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца "Альянса" Вадима Самыловского, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступило дочернее предприятие "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Экономика
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.