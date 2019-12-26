Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

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