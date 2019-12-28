Политика
RT на русскомВ Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме». «Переговоры в Вене продолжаются», — цитирует РИА Новости представителя компании.
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Футбол
Лучший защитник РПЛ 2019 года Влашич, Крыховяк или Барриос
Продолжаем подведение итогов 2019 года. Теперь очередь выявить лучшего полузащитника РПЛ.
Экономика
Налог на доходы могут отменить малоимущим, но повысить остальным
Предлагается, например, не просто отменить НДФЛ для лиц с доходами около 10 тыс. рублей, а ввести для всех вычет в полуторном размере прожиточного минимума.
Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторгана потребовали лишить родительских прав
Пользователи соцсети были настолько возмущены, что потребовали лишить Виторгана и Ксению Собчак родительских прав.
Общество
Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Футбол
Александр Панов: «Дзюбе дорога разве что в чемпионшип»
Бывший форвард «Зенита» Александр Панов оценил перспективы нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в случае перехода в чемпионат Англии.
Фигурное катание
Орсер назвал трагедией снятие Медведевой с чемпионата России
Армия и оружие
Минобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Фигурное катание
Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» по буллитам
«Сибирь» обыграла «Куньлунь» по буллитам. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Гаджеты