Политика

RT на русскомRT на русскомВ Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме». «Переговоры в Вене продолжаются», — цитирует РИА Новости представителя компании.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В «Газпроме» сообщили о продолжении шедших «до ночи» переговоров с Киевом

РБК05:54

«Газпром» продолжает переговоры с Украиной в Вене

Rambler News Service05:30

Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

iReactorвчера в 08:34

Россия и Украина продолжают переговоры по газу в Вене

ТАСС04:45

Россия и Украина продолжили газовые переговоры

ГЛАС.RU05:25

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

REGNUMвчера в 06:33

В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

RT на русскомвчера в 06:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Футбол

Лучший защитник РПЛ 2019 года Влашич, Крыховяк или Барриос

Продолжаем подведение итогов 2019 года. Теперь очередь выявить лучшего полузащитника РПЛ.
Чемпионат 06:00
Экономика

Налог на доходы могут отменить малоимущим, но повысить остальным

Предлагается, например, не просто отменить НДФЛ для лиц с доходами около 10 тыс. рублей, а ввести для всех вычет в полуторном размере прожиточного минимума.
REGNUM 26 декабря в 03:50
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:21
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Политика

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
ТАСС 08:56
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Собчак и Виторгана потребовали лишить родительских прав

Пользователи соцсети были настолько возмущены, что потребовали лишить Виторгана и Ксению Собчак родительских прав.
Pravda.Ru 07:11
Общество

Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Газета.Ru 09:17
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости 08:56
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости 08:03
Футбол

Александр Панов: «Дзюбе дорога разве что в чемпионшип»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов оценил перспективы нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы в случае перехода в чемпионат Англии.
Матч ТВ 00:44
Фигурное катание

Орсер назвал трагедией снятие Медведевой с чемпионата России

RT на русском 08:50
Армия и оружие

Минобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение

Ореанда-Новости 05:03
Экономика

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
РИА Новости 05:32
Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 07:08
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
Фигурное катание

Бойкова и Козловский впервые выиграли чемпионат России

Городские новости. Красноярск 06:55
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
ToDay News Ufa 26 декабря в 07:31
Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Куньлунь» по буллитам

«Сибирь» обыграла «Куньлунь» по буллитам. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Любимый город 09:26
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

Коммерсантъ 07:51
Гаджеты

Опубликованы финальные рендеры Samsung Galaxy S11+

The GEEK вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное