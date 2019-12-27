Политика
RT на русскомВ Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме». «Переговоры в Вене продолжаются», — цитирует РИА Новости представителя компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон в беседе с агентством «Интерфакс-Украина» предположил, что переговоры затянутся на выходные.РБК05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Биатлон
Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
Шоу-бизнес
Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Армия и оружие
Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии
«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Общество
Лебедев призвал Емельяненко удалить послание брату из Instagram
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе боксер Денис Лебедев прокомментировал скандальный инцидент между братьями Федором и Александром Емельяненко.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика
На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
Происшествия
В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку
Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Футбол
Видаль подал в суд на «Барселону» за невыплату премиальных
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, сообщает Abc.es.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Общество
Россиянам назвали допустимое количество алкоголя на Новый год
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять в новогодние праздники без вреда для здоровья.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Происшествия
В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей
Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
Авто
Рассекречены новинки Hyundai 2020 для России
Одной из новинок станет большой кроссовер Palisade, который ранее был запатентован в России.
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения России на 15 лет вперед
Ведомство прогнозирует естественную убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) России по итогам следующих 15 лет — до 2035 года — во всех вариантах, и только в оптимистичном общая россиян численность вырастет за счёт миграции.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Политика
Лидер меджлиса порадовался подарку из Крыма
Лидер запрещенного в России «меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров показал в соцсетях подарок, доставленный ему из Крыма.
Кино
Райан Рейнольдс сообщил о работе студии Marvel над «Дэдпулом 3»
Студия Marvel работает над фильмом о супергерое «Дэдпул 3». Об этом рассказал на шоу «В прямом эфире с Келли и Райаном» актер, исполняющий главную роль, и продюсер фильма Райан Рейнольдс.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.