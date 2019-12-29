Политика
Мой БрянскРоссия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление представителя «Газпрома».
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Завершающий день переговоров по газу между Россией и Украиной может быть сегодня
Эхо Москвы28 декабря в 23:00
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Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Финансы
«Газпром», столетние бонды, золото и палладий: на чем можно было хорошо заработать в 2019 году
Акции — российский нефтегазовый сектор "Сургутнефтегаз" — доходность 95,2% "Газпром" — доходность 80,7% Российский рынок акций в 2019 году побил все рекорды роста, индекс Мосбиржи к концу года превысил 3000 пунктов.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками
Здоровье
Вольский район остался без врача ЛОР
Вольский район остался без собственного отоларинголога для взрослого населения.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Политика
В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Происшествия
Под Калугой погиб пытавшийся спасти рыбаков сотрудник МЧС
В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
В Роскачестве рассказали, на что следует обращать внимание при покупке рыбных консервов и какие из них представляют опасность для здоровья.
Экономика
На Западе заговорили о «восстановлении русского величия»
В главе под названием «Российская революция» отмечается, что российский фондовый рынок показал лучший результат в мире с точки зрения долларовой доходности, несмотря на американские санкции и волну протестов, охвативших Москву этим летом.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще три получили травмы разной степени тяжести.
Политика
МИД: Россия приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом
В Москве приветствуют обмен удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря, это важный гуманитарный шаг, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Армия и оружие
Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот
Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Происшествия
Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
Музыка
Егор Крид и Dava сразились за сердце Кристины Асмус в «Love is»
"Love is" – это не просто жвачка, это наша история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Dava сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус, – говорят создатели ролика.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Казахстане рассматривают три версии крушения самолета в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.