В Вене стартовал процесс подписания документов по транзиту газа между Россией и Украиной. Об этом сообщили в украинском Минюсте. Напомним, новый контракт между РФ и Украиной был согласован 20 декабря.

Процесс подписания документов по транзиту газа начался в Вене

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