Политика
РЕН ТВПроцесс подписания документов по транзиту газа начался в Вене
В Вене стартовал процесс подписания документов по транзиту газа между Россией и Украиной. Об этом сообщили в украинском Минюсте. Напомним, новый контракт между РФ и Украиной был согласован 20 декабря.
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Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
Армия США возвращает в строй свои зенитные ракетные комплексы «Мститель» («Avenger»), установленные на многоцелевых колёсных высокомобильных транспортных средствах «Хамви».
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Футбол
Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»
Армия и оружие
Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных
Активность китайских ВМС в водах Индийского океана возросла, из-за чего в Индии было принято решение модернизировать военную инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед»
Футбол
Ф. де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига
Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года за € 75 млн.
Гаджеты
Названы самые интересные гаджеты 2019 года
«Известия» составили список наиболее запоминающихся и интересных гаджетов 2019 года. Первое место досталось смартфону iPhone 11 Pro.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности бумажных денег
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности денег для здоровья.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
Происшествия
Водитель взорвал гранату на Дунайском путепроводе
Политика
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал победу брата
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Армия и оружие
Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА
Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
Общество
Президент Эстонии призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ETV+.