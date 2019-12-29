Политика

РЕН ТВРЕН ТВПроцесс подписания документов по транзиту газа начался в Вене

В Вене стартовал процесс подписания документов по транзиту газа между Россией и Украиной. Об этом сообщили в украинском Минюсте. Напомним, новый контракт между РФ и Украиной был согласован 20 декабря.
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Россия и Украина начали процесс подписания документов по транзиту газа

Российская газета08:48

Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу

РИА Новости08:40

В Вене возобновились переговоры Киева и Москвы по газу

Коммерсантъ05:50

Украинский министр сообщил о процессе подписания документов по газу

RT на русском07:43

Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту газа

ТАСС06:59

Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

РБК08:41

Газовые переговоры Украины и России в Вене продолжаются третий день

Pravda.Ruвчера в 07:26
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:46, Ашберн
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

ТАСС 04:53
Политика

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«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Политика

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

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РИА Новости 13:12
Политика

Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
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Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
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Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

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ТАСС 18:04
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Армия и оружие

Индия построит 24 подлодки, включая шесть атомных

Активность китайских ВМС в водах Индийского океана возросла, из-за чего в Индии было принято решение модернизировать военную инфраструктуру, в том числе построить новые корабли и подводные лодки.
Политика Сегодня 18:38
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
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Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

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Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.
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Названы самые интересные гаджеты 2019 года

«Известия» составили список наиболее запоминающихся и интересных гаджетов 2019 года. Первое место досталось смартфону iPhone 11 Pro.
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Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

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Роспотребнадзор предупредил об опасности бумажных денег

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности денег для здоровья.
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В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
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Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
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Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
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Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
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Россия начала строить элементы бомбардировщика ПАК ДА

Россия начала строительство отдельных элементов авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.
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Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ETV+.
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