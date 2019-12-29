Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссия и Украина продолжили газовые переговоры

28 декабря Москва и Киев продолжили переговоры по согласованию газового соглашения. Об этом сегодня рассказал один из представителей «Газпрома».
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