Политика
ГЛАС.RUРоссия и Украина продолжили газовые переговоры
28 декабря Москва и Киев продолжили переговоры по согласованию газового соглашения. Об этом сегодня рассказал один из представителей «Газпрома».
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Переговоры «Газпрома» с Украиной в Вене продолжаются четвёртый день
Rambler News Serviceвчера в 04:44
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Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Экономика
Россию назвали лучшим местом для инвестиций
Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Шоу-бизнес
Богомолов подвел итоги жизни с Собчак
Богомолов подвел итоги жизни с Собчак Режиссер рассказал о семейном счастье с Ксенией.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Футбол
Денис Бояринцев: в последние годы еще больше полюбил конину
Корреспондент РИА Новости встретился с Денисом Бояринцевым, поговорил с ним о наступающем Новом годе и немного о футболе.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Экономика
Несмотря на санкции: Запад рекордно вложился в российские проекты
Попытки Запада организовать экономическую блокаду России полностью провалились: за этот год иностранные стратегические инвесторы увеличили вложения в отечественные активы на 70%.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Авто
Маск пообещал добавить приложение Disney+ в компьютеры автомобилей Tesla
Автокинотеатр от Илона Маска: в Tesla появятся приложения YouTube и Netflix В сентябре этого года Tesla обновила программное обеспечение V10, добавив в компьютеры своих машин приложения Netflix и YouTube, а также обучающие видеоматериалы для автомобиля.
Политика
Россия высказалась против бесполётной зоны над Ливией
Россия выступает против объявления бесполётной зоны над территорией Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Происшествия
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
Общество
«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам
Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Политика
Лавров призвал не допустить развала СВПД
Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
В окрестностях Горловки началась процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом, передает корреспондент РИА Новости.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Футбол
Леонарду Жардима второй раз уволили из «Монако»
Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года.
Общество
Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования с 1 января
Минпромторг РФ возобновляет действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с 1 января 2020 года.
Футбол
Глушаков: кому-то хочется, чтобы моя история в футболе закончилась
Футболист Денис Глушаков подвел в Instagram итоги уходящего 2019 года.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
В России 2019 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.