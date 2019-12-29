Политика
Телеканал 360°Россия и Украина приступили к подписанию документов по транзиту газа
Представители Украины и России приступили в Вене к подписанию документов, связанных с транзитом российского газа. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюска написал в Facebook. В соцсети он опубликовал фотографию, на которой подписывается документ.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская превратилась в блондинку
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Космос
На юге Китая начинают строить международный космический городок
О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
Хоккей
«Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ
Политика
США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Происшествия
Девушки пожаловались на новый способ тайно снимать их на камеру в раздевалках
Первой о новом способе тайно снимать девушек на камеру написала юзер с ником Issyr.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Политика
В Киеве уточнили число переданных Донбассу лиц в рамках обмена
Украина передала самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам 127 лиц в рамках состоявшегося обмена пленными, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская призналась в фиктивных отношениях с Шаляпиным
Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
Общество
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Здоровье
Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта
Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Происшествия
Три человека утонули во время рыбалки в Калужской области
Три человека утонули во время зимней рыбалки в озере возле села Жерелево Калужской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Экономика
Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
В рамках обмена пленными освободили россиян, воевавших за ЛНР
Среди освобождённых в рамках обмена пленными между Киевом и восставшим Донбассом есть добровольцы из РФ, воевавшие на стороне ЛНР.
Футбол
Роналду может вернуться в «Реал»
В 2018 году португалец по собственному желанию перешел из испанского «Реала» в итальянский «Ювентус», который представлял с 2009 года.
Наука
Рыбная диета не спасала древних инуитов от атеросклероза
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Общество
УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»
Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.