Представители Украины и России приступили в Вене к подписанию документов, связанных с транзитом российского газа. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюска написал в Facebook. В соцсети он опубликовал фотографию, на которой подписывается документ.

Россия и Украина приступили к подписанию документов по транзиту газа

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