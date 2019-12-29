Политика

Красная веснаКрасная веснаК газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

Напомним, 26 декабря начались переговоры по заключению договора на транзит российского газа для европейских потребителей между представителями России и Украины. Участники переговоров отмечают их сложность, несмотря на готовность сторон к компромиссам.
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Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

ТАСС10:07

Руководители «Газпрома» и украинских ведомств участвуют в переговорах по газу

Коммерсантъ11:04

Руководство «Газпрома» и украинских компаний прибыло на переговоры в Вене

Известия10:51

На переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

Московский Комсомолец10:31

Руководство «Газпрома» и украинской стороны прибыли на переговоры по газу

РБК12:41

Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу

РИА Новости08:40

Украинский министр сообщил о процессе подписания документов по газу

RT на русском07:43
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

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В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 09:38
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Что нельзя делать с похмелья

Специалисты рассказали, что нельзя делать с похмелья.
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Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 14:59
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

В четверг Емельяненко принял вызов Кадырова, предложив главе Чечни выбрать правила и место проведения боя.
РБК 12:37
Экономика

Инвестиции в ТОР в Мурманске составят 300 млрд рублей

Объем инвестиций в проекты в рамках создаваемой в Мурманске территории опережающего развития (ТОР) составит 300 млрд рублей.
ТАСС 07:56
Политика

Bloomberg назвал основные достижения президентства Путина

По версии издания, главным достижением стало наращивать геополитическое влияние при весьма небольшом бюджете страны.
Газета.Ru 15:04
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
SMINEWS в Подольске 06:08
Футбол

Клопп: «Во втором тайме „Вулверхэмптон“ выглядел лучше нас»

Soccer.ru 14:44
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня 26 декабря в 06:19
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва 05:29
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 18:39
Культура

Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Рамблер 04:28
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 14:56
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости 02:17
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru вчера в 05:55
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Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»

RT на русском 10:03
Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
РБК 05:43
Политика

Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
РИА Новости 13:12
Гаджеты

Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
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Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 27 декабря в 05:13
Общество

Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

Председатель российского правительства утвердил разработанный МВД России законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Konkurent.ru 26 декабря в 16:22
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Коммерсантъ 12:58
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