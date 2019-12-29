Напомним, 26 декабря начались переговоры по заключению договора на транзит российского газа для европейских потребителей между представителями России и Украины. Участники переговоров отмечают их сложность, несмотря на готовность сторон к компромиссам.

К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

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