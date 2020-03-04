Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Вене завершилась встреча мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил о завершении встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в столице Австрии.
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Переговоры о сокращении добычи нефти остались интригой

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Эксперты спрогнозировали итоги встречи ОПЕК+ в Вене

Известия18:08

Россия не поддержала предложение партнеров по ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти

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