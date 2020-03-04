Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

Авто Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Происшествия Десять жителей Иркутска отравились салатом из супермаркета Десять человек отравились в Иркутске после того, как отведали купленный в одной торговой сети салат, начата доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по области.

Энергетика Цена российского газа для Болгарии снижена на 40 процентов "Газпром" снизил цену на экспортируемый из России газ для Болгарии на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Газпром экспорт".