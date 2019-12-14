Политика

Радио SputnikРадио SputnikВ Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

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В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа

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Демоверсию Detroit: Become Human удалили из Epic Games Store

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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

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Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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На места для тушения направлен пожарный поезд. Ранее 13 декабря крупный пожар на складе с тканями произошел в Москве.
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