"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа

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