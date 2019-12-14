Политика
Радио SputnikВ Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу
Телеканал 360°вчера в 15:55
На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа
RT на русскомвчера в 12:35
В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа
Эхо Москвы12 декабря в 23:04
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