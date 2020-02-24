Общество
ИнтерфаксВ Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал
Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Здоровье
Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Здоровье
Систему здравоохранения Иркутской области модернизируют
На сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 февраля минздрав представил проект модернизации первичного звена системы здравоохранения.
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Спорт
Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Кино
Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»
Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь
Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
Гаджеты
Apple планирует презентовать новый iPhone SE2 уже 31 марта
Компания Apple планирует презентовать новый бюджетный смартфон iPhone 9 во вторник, 31 марта 2020 года.
Культура
Ярмарка Art Russia открывается в Москве в Гостином дворе
Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia, которая объединяет 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, Америки и других стран, открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.
Здоровье
В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил, что в России не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин
Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Ухане должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном помещении, следует из сообщения городского штаба Уханя по профилактике эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Авто
Maserati готовится показать свой новый среднемоторный спорткар
В конце прошлого года итальянский производитель автомобилей шокировал многих, когда он опубликовал серию официальных «шпионских снимков» нового спортивного автомобиля со средним расположением двигателя, который он тестировал возле своей итальянской штаб-квартиры.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Культура
Россотрудничество и радио «Орфей» запустят онлайн канал для соотечественников и иностранцев
Онлайн канал для россиян, живущих за рубежом, и иностранцев, изучающих русскую культуру, начинают создавать «Орфей» и Россотрудничество.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
После распада Чехословакии в 1938 году Словакия стала отдельным государством — сателлитом Третьего рейха, в 1941 году объявила войну Советскому Союзу.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.