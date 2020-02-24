Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

В Венеции завершили карнавал раньше срока из-за коронавируса

ТАСС08:16

В Италии из-за коронавируса отменяют Венецианский карнавал

Красная весна06:56

Коронавирус добрался до Венеции: карнавал закрыт, 132 инфицированных, 26 при смерти

Турпром08:25

В Италии заявили о возможной отмене Венецианского карнавала из-за коронавируса

Известия07:02

Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала

РБК08:47

Празднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Газета.Ru07:03

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Интерфакс08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Здоровье

Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

OAnews 21 февраля в 13:28
Армия и оружие

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Коммерсантъ 09:19
Здоровье

Систему здравоохранения Иркутской области модернизируют

На сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 февраля минздрав представил проект модернизации первичного звена системы здравоохранения.
Иркутск Сегодня 19 февраля в 21:43
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

ToDay News Ufa 05:02
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»

ProstoProSport вчера в 11:56
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Газета.Ru 04:50
Спорт

Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам

Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Российская газета 09:10
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Политика

Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Rusvesna.su 07:59
Кино

Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»

Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
REGNUM 08:09
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Lenta.ru 07:08
Политика

Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины

BFM.ru 08:21
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:08
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь

Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
OAnews 03:23
Гаджеты

Apple планирует презентовать новый iPhone SE2 уже 31 марта

Компания Apple планирует презентовать новый бюджетный смартфон iPhone 9 во вторник, 31 марта 2020 года.
NewInform 20 февраля в 02:41
Культура

Ярмарка Art Russia открывается в Москве в Гостином дворе

Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia, которая объединяет 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, Америки и других стран, открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.
ТАСС 20 февраля в 09:16
Здоровье

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что в России не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
News.ru 02:22
Здоровье

В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин

Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Ухане должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном помещении, следует из сообщения городского штаба Уханя по профилактике эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.
РИА Новости 05:00
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Авто

Maserati готовится показать свой новый среднемоторный спорткар

В конце прошлого года итальянский производитель автомобилей шокировал многих, когда он опубликовал серию официальных «шпионских снимков» нового спортивного автомобиля со средним расположением двигателя, который он тестировал возле своей итальянской штаб-квартиры.
SpeedMe 20 февраля в 00:09
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM 04:22
Культура

Россотрудничество и радио «Орфей» запустят онлайн канал для соотечественников и иностранцев

Онлайн канал для россиян, живущих за рубежом, и иностранцев, изучающих русскую культуру, начинают создавать «Орфей» и Россотрудничество.
Глас Народа 21 февраля в 06:52
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

После распада Чехословакии в 1938 году Словакия стала отдельным государством — сателлитом Третьего рейха, в 1941 году объявила войну Советскому Союзу.
РИА Новости 00:00
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
RT на русском вчера в 17:01
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
REGNUM 08:26
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное