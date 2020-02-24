Власти итальянской области Венето объявили в воскресенье о решении приостановить всемирно известный карнавал в Венеции в рамках мер по защите от быстро распространяющегося по Италии коронавируса.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Здоровье Систему здравоохранения Иркутской области модернизируют На сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 февраля минздрав представил проект модернизации первичного звена системы здравоохранения.

Спорт Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".

Политика Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.

Кино Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО» Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).

Общество Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.

Кино Анонсированы новые «Звездные войны» Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Культура Ярмарка Art Russia открывается в Москве в Гостином дворе Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia, которая объединяет 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, Америки и других стран, открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.

Здоровье В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Ухане должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном помещении, следует из сообщения городского штаба Уханя по профилактике эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

Авто Maserati готовится показать свой новый среднемоторный спорткар В конце прошлого года итальянский производитель автомобилей шокировал многих, когда он опубликовал серию официальных «шпионских снимков» нового спортивного автомобиля со средним расположением двигателя, который он тестировал возле своей итальянской штаб-квартиры.