Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКарнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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В Венеции завершили карнавал раньше срока из-за коронавируса

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