Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Кино Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.

Политика Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.

Экономика РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Экономика Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).