Общество

Вести.RuВести.RuВ Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
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Венеция уходит под воду: затоплено более 80% города

Комсомольская правдавчера в 23:39

В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города

ТАССвчера в 18:03

Проливные дожди затопили более 80% Венеции

РЕН ТВвчера в 20:59

Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города

REGNUMвчера в 19:45

Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя

РБКвчера в 21:33

В Венеции затопило площадь Святого Марка

Московский Комсомолецвчера в 08:12

Уровень воды в Венеции поднялся до критических значений

Взгляд.рувчера в 07:55
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Здоровье

Названа смертельная опасность популярного лекарства

Американские ученые доказали, что известная пищевая добавка «Кратом» губительно влияет на печень.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
Политика

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Известия вчера в 13:36
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика

В США подтвердили экстрадицию россиянина из Израиля

Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в Соединенные Штаты Америки.
Piter.tv вчера в 14:50
Политика

Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса

Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Политика

США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам

США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).
Национальная служба новостей вчера в 16:36
Здоровье

Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках

Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Армия и оружие

Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до десяти

Десять человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского сектора Газа, 13 ноября сообщает минздрав палестинской автономии.
REGNUM вчера в 16:28
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Общество

Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Znak.com вчера в 17:20
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Политика

Путин: На космодроме Восточный продолжают воровать деньги

Президент посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года.
RuNews24.ru 11 ноября в 09:32
Экономика

Ротенберг остался без прибыли от строительства Крымского моста

Строительство Крымского моста, вероятнее всего, принесёт нулевую прибыль компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и генпродрядчику проекта — «Стройгазмонтажу».
News.ru вчера в 05:39
Происшествия

В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика

Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ вчера в 17:05
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Экономика

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК вчера в 16:00
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Авто

Представлена новая Skoda Octavia для России

Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня 11 ноября в 13:49
Хоккей

Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Газета.Ru вчера в 23:26
Спорт

Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.
Pravda.Ru вчера в 02:23
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