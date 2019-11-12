Общество
Вести.RuВ Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
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Здоровье
Названа смертельная опасность популярного лекарства
Американские ученые доказали, что известная пищевая добавка «Кратом» губительно влияет на печень.
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
В США подтвердили экстрадицию россиянина из Израиля
Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в Соединенные Штаты Америки.
Политика
Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Политика
США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам
США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Армия и оружие
Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до десяти
Десять человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского сектора Газа, 13 ноября сообщает минздрав палестинской автономии.
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Общество
Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Политика
Путин: На космодроме Восточный продолжают воровать деньги
Президент посещал космодром Восточный в сентябре 2019 года.
Экономика
Ротенберг остался без прибыли от строительства Крымского моста
Строительство Крымского моста, вероятнее всего, принесёт нулевую прибыль компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и генпродрядчику проекта — «Стройгазмонтажу».
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме
Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Спорт
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.