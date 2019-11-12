Общество

Вести.RuВести.RuВ Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
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Исторический центр Венеции оказался под водой

Взгляд.ру03:16

Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города

REGNUMвчера в 19:45

Жителям Венеции рекомендовали не выходить на улицу

Эхо Москвы03:00

Венеция уходит под воду: затоплено более 80% города

Комсомольская правдавчера в 23:39

Исторический центр Венеции полностью затопило из-за проливного дождя

РБКвчера в 21:33

Проливные дожди затопили более 80% Венеции

РЕН ТВвчера в 20:59

СМИ: два человека погибли из-за наводнения в Венеции

ТАСС02:46
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Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
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В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Теннис

Тим сенсационно обыграл Джоковича

В первом матче группового турнира Тим уже победил Роджера Федерера, а Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини.
ГЛАС.RU 01:06
Армия и оружие

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вывели из сухого дока

Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и поставили к достроечному пирсу предприятия, сообщил журналистам представитель ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
РИА Новости вчера в 20:11
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В Саратове обвиняемый в изнасиловании врача пойдет под суд

Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:00
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Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак

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Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
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Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17
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Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 вчера в 04:00
Армия и оружие

Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа

Число погибших в результате нанесения ВВС Израиля ударов по палестинскому сектору Газа возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Московский Комсомолец вчера в 16:07
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
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Аппаратная защита не помогла: Intel Cascade Lake атакует Zombieload v2

Атака Zombieload v2 затронула не только старые процессоры Intel, но также серию новейших серверных процессоров поколения Cascade Lake и производных из неё в виде самых мощных настольных процессоров компании.
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Армия и оружие

Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

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ЖКХ

Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.
News.ru 01:56
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Футбол

Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб

«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
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Экономика

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Lenta.ru 01:48
Происшествия

Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста

Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.
Российская газета 02:51
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье

В России в разы подорожают медсправки на водительские права

Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия вчера в 14:32
Фигурное катание

Алина Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour

Российская фигуристка Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour.
Спорт день за днем вчера в 15:36
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Армия и оружие

Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
Политика

Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 11 ноября в 16:46
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным

REGNUM вчера в 01:38
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