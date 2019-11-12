Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

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