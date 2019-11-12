Общество
Вести.RuВ Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
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Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Теннис
Тим сенсационно обыграл Джоковича
В первом матче группового турнира Тим уже победил Роджера Федерера, а Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини.
Армия и оружие
Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вывели из сухого дока
Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и поставили к достроечному пирсу предприятия, сообщил журналистам представитель ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Происшествия
В Саратове обвиняемый в изнасиловании врача пойдет под суд
Саратовские следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования, которому подверглась врач по пути к пациенту, обвиняемого ждет суд, сообщается на сайте СК РФ.
Транспорт
Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Экономика
Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Армия и оружие
Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа
Число погибших в результате нанесения ВВС Израиля ударов по палестинскому сектору Газа возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Здоровье
Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Гаджеты
Аппаратная защита не помогла: Intel Cascade Lake атакует Zombieload v2
Атака Zombieload v2 затронула не только старые процессоры Intel, но также серию новейших серверных процессоров поколения Cascade Lake и производных из неё в виде самых мощных настольных процессоров компании.
ЖКХ
Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Футбол
Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб
«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Экономика
Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты
Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Происшествия
Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста
Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Здоровье
В России в разы подорожают медсправки на водительские права
Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour
Российская фигуристка Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour.
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
Армия и оружие
Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Политика