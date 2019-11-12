Общество
Газета.RuВ Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
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В ближайшее время будет представлен MacBook Pro с 16-дюймовым экраном
Как сообщают эксперты, новый MacBook Pro получит 16-дюймовый экран.
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Доцент Соколов оказался виновным в гибели еще одного человека
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«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
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На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
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Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
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На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
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Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение
Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".
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Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представлен официально
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
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«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала».
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
Общество
ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Политика
Украина потребовала от России компенсаций в суде ООН
Украина рассчитывает добиться от России компенсаций за нарушения двух международных конвенций в рамках дела, рассматриваемого Международным судом ООН.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Кино
Стали известны новые супергерои будущих фильмов Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, какие новые супергерои появятся в следующих фильмах компании.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за ее съемки в постельных сценах
Кристину Асмус затравили после съемок в эротической сцене фильма Текст. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие
В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
Экономика
Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынках.
Интернет
Facebook запускает собственную систему электронных платежей
Facebook объявил о запуске системы электронных платежей Facebook Pay.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
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«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
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Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии Леоновой
Знаменитость женился на матери своего сына Марии Леоновой, об этом стало известно совершенно случайно, супругов увидели с обручальными кольцами на безымянных пальцах во время светского мероприятия.[spoiler][/spoiler] Многие поклонники Егора Кончаловского удивлялись тому, что режиссер до сих пор не состоит в браке со своей избранницей, хотя она подарила ему наследника.