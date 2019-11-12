Общество

Газета.RuГазета.RuВ Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
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