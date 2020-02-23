Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии. До 1 марта в городе также отменяются и другие мероприятия, в том числе спортивные.

Биатлон На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.

Общество В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.

Общество Россияне с лайнера Diamond Princess вернулись на родину Восемь россиян, доставленных в больницу Татарстана с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего у берегов Японии, из-за вспышки коронавируса COVID-19, чувствуют себя хорошо, высокой температуры ни у кого нет.

Политика США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402 Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Политика Социал-демократы побеждают на выборах в Гамбурге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), несмотря на потери, уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гамбург, второе место занимают "зеленые".

Биатлон Гараничев посетовал на проблемы с коммуникацией в сборной России «Ретроградный Меркурий» в действии: биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на ситуацию в сборной России, при которой руководящий состав противоречит и не информирует друг друга.

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Здоровье Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.

Общество Британия поменяет цвет паспортов после Brexit После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".

Общество Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества.