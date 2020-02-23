Общество
BFM.ruВ Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии. До 1 марта в городе также отменяются и другие мероприятия, в том числе спортивные.
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Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса
Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.
Общество
Россияне с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Восемь россиян, доставленных в больницу Татарстана с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего у берегов Японии, из-за вспышки коронавируса COVID-19, чувствуют себя хорошо, высокой температуры ни у кого нет.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Армия и оружие
В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества.
Политика
Социал-демократы побеждают на выборах в Гамбурге
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), несмотря на потери, уверенно побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гамбург, второе место занимают "зеленые".
Авто
Составлен топ-10 самых мужских автомобилей
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери из-за санкций России
Рыбаки Аляски теряют около $40 млн в год из-за введенного Россией продэмбарго.
Биатлон
Гараничев посетовал на проблемы с коммуникацией в сборной России
«Ретроградный Меркурий» в действии: биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на ситуацию в сборной России, при которой руководящий состав противоречит и не информирует друг друга.
Технологии
В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью
Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Общество
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Общество
Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника
Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Теннис
Мугуруса выбила Касаткину на старте турнира в Дохе
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.