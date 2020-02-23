Общество
BFM.ruВ Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии. До 1 марта в городе также отменяются и другие мероприятия, в том числе спортивные.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Общество
Сколько стоили роды жены Джигана в Майами
Как оказалось, жена Джигана потратила целое состояние, чтобы ее беременность вели лучшие врачи Майами.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Кино
«Лёд 2» собрал первый миллиард в российском прокате
Сумма сборов в российском прокате фильма "Лёд 2", вышедшего на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля, превысила миллиард рублей.
Происшествия
Житель Воронежской области зверски избил сожительницу за невкусную еду
Грибановский райсуд отправил в колонию 53-летнего местного жителя, избившего сожительницу подлокотником от дивана и причинившего тяжкий вред ее здоровью за невкусную еду.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Авто
Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y
На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.
Общество
Врачи назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019 превышает 14 дней.
Политика
В Совфеде оценили слова Трампа о мире России и Украины
В Совете Федерации прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Армия и оружие
Эрдогану стоит задуматься: ПЗРК против Су-24 не останется без ответа
Надеемся, что военно-политическое руководство Турции сделает правильные выводы из событий 20 февраля 2020 года, умерит свои геополитические амбиции и не развяжет полномасштабный военный конфликт с Дамаском, который совершенно не нужен ни сирийскому, ни турецкому народам, и способен привести режим Эрдогана к политическому краху.
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочерью
Российский футболист Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой, опубликовал фотографии со своей новорожденной дочерью.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала» Анри: Ливерпуль играет с невероятной скоростью
Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри, прокомментировал игру английского "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает Get French Football News.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Здоровье
Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса
Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Хоккей
Малкин выполнил хет-трик Горди Хоу, но не принес победу
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин исполнил хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталс».
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Хоккей
«Динамо» по буллитам обыграло «Спартак» в московском хоккейном дерби
Московское «Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Атлетико" обыграли "Вильярреал" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Технологии
Запрет на фото-топлес для девушек объяснил Instagram
Адам Моссери — гендиректор Instagram в разговоре с подписчиками ответил на разные вопросы, в том числе и о фото-топлес для девушек.
Общество
Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".