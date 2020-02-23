Общество

BFM.ruBFM.ruВ Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии. До 1 марта в городе также отменяются и другие мероприятия, в том числе спортивные.
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Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала

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ТАСС08:16

В Италии из-за коронавируса отменяют Венецианский карнавал

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