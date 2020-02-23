Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии. До 1 марта в городе также отменяются и другие мероприятия, в том числе спортивные.

Происшествия Житель Воронежской области зверски избил сожительницу за невкусную еду Грибановский райсуд отправил в колонию 53-летнего местного жителя, избившего сожительницу подлокотником от дивана и причинившего тяжкий вред ее здоровью за невкусную еду.

Экономика В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.

Авто Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y На сайте EPA на днях были опубликованы данные запаса хода нового Tesla Model Y. Согласно проведенным тестам, автомобиль в исполнении Performance сможет проехать до 500 км на одном заряде аккумулятора.

Армия и оружие Эрдогану стоит задуматься: ПЗРК против Су-24 не останется без ответа Надеемся, что военно-политическое руководство Турции сделает правильные выводы из событий 20 февраля 2020 года, умерит свои геополитические амбиции и не развяжет полномасштабный военный конфликт с Дамаском, который совершенно не нужен ни сирийскому, ни турецкому народам, и способен привести режим Эрдогана к политическому краху.

Шоу-бизнес Футболист Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочерью Российский футболист Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой, опубликовал фотографии со своей новорожденной дочерью.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Здоровье Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.

Общество Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.