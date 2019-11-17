Общество

Новый ДеньНовый ДеньВ Венецию пришло новое наводнение, площадь Святого Марка закрыта для туристов

Венецию накрыла новая волна сезонного паводка, который называется Аква Альта. Сегодня уровень воды поднялся до 150 сантиметров. Затопило самую нижнюю часть города – площадь собора Святого Марка, главную достопримечательность Венеции.
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По колено в воде: как в затопленной Венеции развлекаются туристы - фото

Sputnik Таджикистан08:06

В Венецию пришло новое наводнение, площадь Святого Марка закрыта для туристов

Новый День07:27

Затопленная Венеция: подборка фотографий

SM Newsвчера в 06:28
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Политика

Российские калмыки начали съезжаться на протест против бывшего главы ДНР

Lenta.ru 12:06
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Происшествия

В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник

В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.
REGNUM вчера в 10:26
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Кино

Мединский поддержал красивую эротику в фильмах

Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.
Вечерняя Москва 11:25
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК 12:22
Армия и оружие

Британский авианосец прибыл в Портсмут

Новый британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт прописки Портсмут. За прибытием судна наблюдали несколько тысяч человек.
News.ru вчера в 13:49
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия 15 ноября в 23:57
Политика

Мобильная связь и Интернет в Иране отключились на фоне протестов

Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин.
News.ru вчера в 18:05
Экономика

Эксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения

Для семей, имеющих трех и более детей, в Брянской области материнский капитал, например, возрастет в следующем году со 100 тыс. рублей до 200 тысяч.
Газета.Ru 14 ноября в 09:56
Авто

Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

По словам производителей, после ремонта проблема будет решена и в дальнейшем повышенный расход масла будет не страшен отечественным автомобилям, оснащенным этим силовым агрегатом.
Car.ru 04:37
Политика

Чижов: Брюссель загнал себя в угол

Брюссель загнал себя в угол собственной политикой в отношении России, в частности антироссийскими санкциями, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Вести.Ru 11:46
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
РИА Новости 09:01
Политика

Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 22:47
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика

Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов

РИА Новости 11:23
Финансы

Эксперт назвал границы курса доллара на неделю

На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Свободная Пресса 05:26
Политика

Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

BFM.ru 11:47
Футбол

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском 11:28
Общество

На аукционе в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей

ТАСС 08:04
Хоккей

«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:08
Культура

В Подмосковье открылась уникальная выставка работ Марка Шагала

В Подмосковье, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Шагал: между небом и землей».
Свободная Пресса 15 ноября в 17:10
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
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Венеция
Город в Италии
Город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и провинции Венеция. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.
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