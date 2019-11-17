Венецию накрыла новая волна сезонного паводка, который называется Аква Альта. Сегодня уровень воды поднялся до 150 сантиметров. Затопило самую нижнюю часть города – площадь собора Святого Марка, главную достопримечательность Венеции.

В Венецию пришло новое наводнение, площадь Святого Марка закрыта для туристов

Происшествия В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Кино Мединский поддержал красивую эротику в фильмах Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Армия и оружие Британский авианосец прибыл в Портсмут Новый британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт прописки Портсмут. За прибытием судна наблюдали несколько тысяч человек.

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Экономика Эксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения Для семей, имеющих трех и более детей, в Брянской области материнский капитал, например, возрастет в следующем году со 100 тыс. рублей до 200 тысяч.

Авто Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора По словам производителей, после ремонта проблема будет решена и в дальнейшем повышенный расход масла будет не страшен отечественным автомобилям, оснащенным этим силовым агрегатом.

Политика Чижов: Брюссель загнал себя в угол Брюссель загнал себя в угол собственной политикой в отношении России, в частности антироссийскими санкциями, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Политика Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.

Политика Климкин заявил об успехе Путина в Донбассе Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об успехах президента России Владимира Путина, которых тот добился благодаря разведению сил в Донбассе.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.