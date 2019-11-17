Было затоплено до 90% территории города, а на площади Святого Марка уровень воды составил 100 см, что привело к затоплению части помещений собора Святого Марка. После первой волны наводнения стало расти число туристов, отменяющих поездку в Венецию и бронь в гостиницах.

В Венеции подготовились к новому пику наводнения

Фигурное катание Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.

Происшествия Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Политика Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.

Политика В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.

Музыка За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Происшествия Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Происшествия В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.

Спорт Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Финляндии Российский лыжник Сергей Устюгов победил в гонке на 15 км свободным стилем на предсезонном турнире в финском Рованиеми.

Футбол Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Общество Климатическая зима придет в Москву 21 ноября Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.

Единоборства Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.

Армия и оружие Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.

Хоккей Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».

Политика Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.

Происшествия На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.

Общество СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.