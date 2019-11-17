Общество
REGNUMВ Венеции подготовились к новому пику наводнения
Было затоплено до 90% территории города, а на площади Святого Марка уровень воды составил 100 см, что привело к затоплению части помещений собора Святого Марка. После первой волны наводнения стало расти число туристов, отменяющих поездку в Венецию и бронь в гостиницах.
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Политика
В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
РИА Новости 08:57
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия 08:05
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Известия 04:44
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Газета.Ru 09:00
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Известия 08:28
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 04:55
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия вчера в 08:40
Спорт
Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем в Финляндии
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в гонке на 15 км свободным стилем на предсезонном турнире в финском Рованиеми.
Матч ТВ вчера в 08:05
Футбол
Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы
После выхода на свободу Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», за который выступал с 2014 года, и подписал соглашение с «Ростовом».
РБК 07:44
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
РИА Новости 02:48
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
FightTime.ru 00:27
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Газета.Ru 08:49
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Газета.Ru вчера в 03:40
Хоккей
Болельщики «Трактора» покинули трибуны в начале матча
Интересно, что до начала сегодняшней игры болельщики «черно-белых» устроили массовый флешмоб в поддержу команды: хором спели «Перемен!» группы «Кино».
Челябинск Сегодня 07:45
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
РБК вчера в 14:03
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Пятый канал вчера в 15:20
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Газета.Ru 06:29
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Известия вчера в 20:45