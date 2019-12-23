Политика
Российская газетаВ Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть
В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.
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Общество
ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.
Происшествия
Торговый центр «Великан» загорелся в Биробиджане – очевидцы
По сообщениям очевидцев в Биробиджане загорелся торговый центр «Великан».
Общество
Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 млрд рублей
Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Хоккей
Овечкин тепло попрощался с умершим от рака юным болельщиком
Капитан "Вашингтона", российский нападающий Александр Овечкин трогательно попрощался с умершим поклонником команды.
Экономика
Названы самые закредитованные регионы России
Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Блогер и певица Марьяна Ро подтвердила, что беременна.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
Португалец Марку Силва был отправлен в отставку с поста главного тренера "Эвертона" 5 декабря, а 10-го Анчелотти был уволен из итальянского "Наполи".
Общество
Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи
Возможны деловые встречи или поездки по важным делам, которые принесут вам преимущества.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание
Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Шоу-бизнес
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера
Армия и оружие
Балтийский флот крепнет и развивается
На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Транспорт
Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось
По инициативе области "Нижегородский водоканал" заказал у отраслевого института системы "РусГидро" — ВНИИГ им. Веденеева — дополнительное исследование по проекту Нижегородского гидроузла.
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико
В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Политика
Турецкая делегация посетит Москву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере
Футболисты "Реала" сыграли вничью с "Атлетиком" в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Экономика
КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
Авто
Найден способ спасения дизельных двигателей
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Футбол
Роналду снял медаль после поражения в матче за Суперкубок Италии
Игрокам туринского клуба после окончания встречи вручили серебряные медали, но португалец не стал держать её на шее.
Политика
Украина пока побеждает в «чемпионате санкций»
Глава российского правительства Дмитрий Медведев внес изменения сразу в два правительственных постановления 2018 года: в список украинских физических лиц, находящихся под российскими контрсанкциями, и в списки товаров, запрещенных к ввозу с Украины в Россию и к вывозу в обратном направлении.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Футбол
Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара
Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль».
Здоровье
Госдума расширила федеральный перечень орфанных заболеваний
Согласно принятому 18 декабря закону, перечень редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых будут приобретаться лекарства за счет средств федерального бюджета, дополнится еще двумя болезнями: апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта—Прауэра.