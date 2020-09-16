В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
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Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков. У венесуэльских военных есть разрешение на осуществление таких действий. Каракас и Вашингтон регулярно предъявляют друг другу обвинения в распространении наркотиков.В источнике
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