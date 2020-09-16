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Газета.Ru
Газета.Ru

В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США

Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков. У венесуэльских военных есть разрешение на осуществление таких действий. Каракас и Вашингтон регулярно предъявляют друг другу обвинения в распространении наркотиков.В источнике
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REGNUM

Власти Венесуэлы опубликовали снимки сбитого самолёта наркоторговцев

REGNUM01:22
ТАСС

ВС Венесуэлы сообщили об уничтожении самолета наркоторговцев с американским номером

ТАСС18:04
Lenta.ru

В Венесуэле сбили американский самолет

Lenta.ru22:54
Российская газета

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США

Российская газета22:50
RT на русском

В Венесуэле сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском21:57
РИА Новости

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

РИА Новости21:51
РБК

В Венесуэле сбили зарегистрированный в США самолет с наркотиками

РБК23:23

Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.
RT на русском04:33
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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