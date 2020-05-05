Армия и оружие
Pravda.RuВенесуэла обвиняет Колумбию в попытке морского вторжения
Правительство Венесуэлы в воскресенье, 3 мая, выпустило заявление, что была предотвращена попытка морского вторжения "террористических наемников" из Колумбии, с которой дипотношения были разорваны в прошлом году.
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Венесуэла обвинила Колумбию и США в попытке боевиков вторгнуться на территорию республики
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Госдеп США назвал дезинформацией сообщения властей Венесуэлы о вторжении
ИА Красная Веснавчера в 14:38
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Стефани Майер намекнула на продолжение серии романов «Сумерки»
На официальном сайте писательницы появились часы с обратным отсчетом времени Американская писательница, автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер намекнула фанатам на продолжение истории о вампирах.
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«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
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От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить.
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В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
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Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией.
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Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
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В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение COVID-19.
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Происшествия
Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив
В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
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ASrock Z490 Aqua — флагманская системная плата с невероятным набором портов, которая перестанет быть актуальной уже в следующем году
Компания ASRock пополнила свой ассортимент флагманской системной платой Z490 Aqua.
iXBT.com 07:59
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
США хотят закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы Соединенных Штатов входит приобретение специальных боеприпасов и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего Советского Союза или Восточного блока».
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Шоу-бизнес
Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 03:27
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
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Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
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Кино
Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети
Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM 05:28
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Футбол
Власти Германии разрешили возобновить сезон Бундеслиги 15 мая
Изначально Бундеслига должна была вернуться 9 мая, однако выход с паузы был отложен в связи с необходимостью проведения массового тестирования футболистов на коронавирус.
Metaratings 05:44
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Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Экономика
Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
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«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на Широкова
ГЛАС.RU 03 мая в 04:31