Армия и оружие
RT на русскомКолумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о приведении вооружённых сил страны в состояние боевой готовности после того, как утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.
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За попыткой убийства Мадуро стоял американский отставной спецназовец
Московский Комсомолецвчера в 14:32
Венесуэла обвинила Колумбию и США в попытке боевиков вторгнуться на территорию республики
RT на русскомвчера в 11:54
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:12, Ашберн
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Вести.Ru 00:45
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус вчера в 07:22
Политика
Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Здоровье
В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек
В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 05:07
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Общество
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
ТАСС 02:51
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
Правительство Ростовской области 03:38
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Общество
В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса
В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице.
Севастополь.ру 04:09