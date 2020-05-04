Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомКолумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о приведении вооружённых сил страны в состояние боевой готовности после того, как утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.
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Здоровье

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Политика

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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

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Газета.Ru 02:30
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Общество

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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Экономика

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Общество

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Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек

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