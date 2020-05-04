Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о приведении вооружённых сил страны в состояние боевой готовности после того, как утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.

Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

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