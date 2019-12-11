Украинские политики заинтересовались ценой, за которую президент страны Владимир Зеленский продал сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился к главе государства с запросом.

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

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