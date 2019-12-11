Политика
URA.RuВ Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ
Украинские политики заинтересовались ценой, за которую президент страны Владимир Зеленский продал сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился к главе государства с запросом.
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Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Общество
Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США
Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
Политика
Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Армия и оружие
Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Экономика
В России придумали способ снизить стоимость автомобилей на 10%
Включение в нацпроекты задач по локализации автокомпонентов в России позволит снизить стоимость отечественных автомобилей примерно на 10%.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Армия и оружие
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
Гаджеты
IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей
Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Авто
Jaguar увеличил запас хода I-Pace
Компания Jaguar выпустила обновление для электрического кроссовера I-Pace, которое позволяет увеличить запас хода автомобиля на 8%. Обновление было разработано на основе гоночной серии Jaguar I-Pace eTrophy.
Политика
В Женеве стартовал 50-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье
Новый, 50-й раунд переговоров Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье стартовал 11 декабря в Женеве.
Здоровье
Во Владимирской области утвердили порядок выплат 2 млн рублей врачам
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил порядок предоставления выплат 2 миллионов рублей врачам, устраивающимся на работу в государственные больницы региона в 2020 году.
Космос
В России создадут Центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет, сообщил в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
Музыка
Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия
Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.