Политика

URA.RuURA.RuВ Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

Украинские политики заинтересовались ценой, за которую президент страны Владимир Зеленский продал сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко обратился к главе государства с запросом.
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В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru14:31

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия11:30

В Раде заинтересовались деталями продажи «Слуги народа» ТНТ

Телеканал 360°13:19

В Верховной Раде возникли вопросы к Зеленскому из-за показа его сериала в России

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В Раде требуют от Зеленского отчет о продаже «Слуги народа»

BFM.ru12:11

В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»

РБК11:32

Что почём. Оппозицию в Раде интересует сделка Зеленского с ТНТ

REGNUM13:51
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 12:06
Общество

Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США

Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
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Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США

Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
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Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Известия 17:43
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
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Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
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Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Газета.Ru 18:53
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Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google

Rambler News Service 04:13
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета 16:32
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Lenta.ru 18:02
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 07:25
Армия и оружие

Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Российская газета 03:05
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Экономика

В России придумали способ снизить стоимость автомобилей на 10%

Включение в нацпроекты задач по локализации автокомпонентов в России позволит снизить стоимость отечественных автомобилей примерно на 10%.
URA.Ru 18:00
Музыка

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake 02:00
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Армия и оружие

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 09 декабря в 05:21
Гаджеты

IOS 13.3 поможет родителям контролировать детей

Разработчики добавили дополнительные элементы управления экранным временем, чтобы родители могли лучше контролировать взаимодействие детей с устройствами.
News.ru 01:52
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Авто

Jaguar увеличил запас хода I-Pace

Компания Jaguar выпустила обновление для электрического кроссовера I-Pace, которое позволяет увеличить запас хода автомобиля на 8%. Обновление было разработано на основе гоночной серии Jaguar I-Pace eTrophy.
Движок 09 декабря в 09:46
Политика

В Женеве стартовал 50-й раунд дискуссий по безопасности в Закавказье

Новый, 50-й раунд переговоров Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье стартовал 11 декабря в Женеве.
REGNUM 07:48
Здоровье

Во Владимирской области утвердили порядок выплат 2 млн рублей врачам

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил порядок предоставления выплат 2 миллионов рублей врачам, устраивающимся на работу в государственные больницы региона в 2020 году.
Аргументы и Факты - Владимир 04:35
Космос

В России создадут Центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет, сообщил в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.
РИА Новости 19:15
Музыка

Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия

Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
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Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК 07:22
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.
Известия 16:25
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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